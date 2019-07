Waterlek zet 150 gezinnen in Wevelgem droog

In Wevelgem hebben zo’n 150 gezinnen een tijd lang zonder water gezeten. De problemen begonnen gisteren en zijn nog altijd niet helemaal opgelost.

Oorzaak is een breuk in de waterleiding. Daardoor zaten 150 woningen in de Gullegemstraat en de Roterijstraat zonder water.

De Watergroep is bezig met het herstellen van de breuk. De problemen in de Gullgemstraat waren omstreeks 10u45 opgelost. Verwacht wordt dat ook de gezinnen in de Roterijstraat tegen de middag weer water zullen hebben.