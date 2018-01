Waterlek zet huizen blank in Roeselare

Het waterlek is vannacht ontstaan in de Klokke Roelandstraat. Die ligt in een woonwijk tussen de Roeselaarse ring en de Westlaan. Het waterlek is vrij omvangrijk want het bruine water dringt zelfs binnen in een drietal huizen. De kelders van die huizen zijn volgelopen. Het is volgens omwonenden al de derde keer in een jaar tijd dat er een lek is in de waterleiding in de buurt. De brandweer kwam zaterdagvoormiddag ter plaatse om het lek te dichten en ze is het water ook met pompen aan het wegtrekken uit de huizen. Uiteindelijk wordt het lek gedicht door technici van de Watergroep.