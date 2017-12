Wateroverlast: overzicht van de problemen

Door de hevige regen- en sneeuwval van de afgelopen dagen is er in onze provincie her en der wateroverlast. We maken hier een overzicht van de situatie en volgen die op de voet.

Update 9 uur

Het gevaar op overstromingen is grotendeels geweken, al is er op sommige plaatsen wel nog hinder. Dat blijkt uit een rondvraag donderdagochtend.

In de zone Fluvia, dat is Zuid-West-Vlaanderen, kreeg de brandweer een 50-tal oproepen te verwerken. Her en der dreigden wat woningen onder te lopen en er moesten ook kelders leeggepompt worden. Vooral in het westen van de zone, zoals in Menen en Ledegem, nabij de Heulebeek, kreeg de brandweer wat oproepen te verwerken. Er zijn ook enkele kleinere landelijke wegen een tijdlang afgesloten, zoals in Wevelgem. Ook de afrit Geluwe-Menen van de A19 stond een tijdje onder water woensdagavond.

In Dadizele, deelgemeente van Moorslede, zijn er nog problemen. "De Moorsledestraat staat blank, maar gevaar voor de woningen is er nog niet en de vooruitzichten zijn positief. We hebben wel het nodige preventieve werk gedaan en zandzakjes laten aanrukken", aldus burgemeester van Moorslede Ward Vergote. Vorig jaar stond de dorpskern van Dadizele volledig blank, dus de gemeente wou een dergelijk scenario vermijden.

Ook in de regio rond Roeselare waren er wat problemen. Zo nam ook Staden de nodige voorzorgsmaatregelen en moesten er in de ruime regio enkele kelders worden leeggepompt, maar tot kritieke situaties kwam het niet. Ook hier is de situatie beginnen normaliseren doorheen de nacht.

Update 8.30 uur

In Zedelgem is de Hollebeekstraat vanmorgen afgesloten

Ook de weg langs het kanaal tussen Ooigem en Ingelmunster is afgesloten. Daar pompt de brandweer water uit het bufferbekken in het kanaal.

Op de A19 richting Kortrijk is de afrit in Geluwe-Wervik ook afgesloten. Lees meer.

Op de Leie en de IJzer is het alarmpeil overschreden. De keersluis in Beernem is dicht. Waterwegen en Zeekanal verwacht dat het water vandaag nog zal stijgen en neemt maatregelen. Lees meer.

Update 7.30 uur

Gisteravond kreeg de noodcentrale in onze provincie 200 oproepen voor wateroverlast, onder meer in Brugge, Izegem, Dadizele en Roeselare. Bekijk hier het overzicht. Door de smeltende sneeuw en de regen steeg het waterpeil in onze provincie erg snel. Herbekijk hier de reportage uit ons nieuws van gisteravond.