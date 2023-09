Wateroverlast: "Redden wat er te redden valt": electronicazaak meet schade op

In het zuiden van onze provincie is meer dan 40 liter regen per vierkante meter gevallen. Brandweerzone Westhoek moest uitrukken voor ondergelopen straten en kelders, en ook Fluvia had de handen meer dan vol. Bij een electronicazaak in Menen liep het water zelfs binnen via het plafond.

"Redden wat te redden valt"

Jannick Dumortier van JD Systems: "Vanmorgen kwam hier overal water binnen, via het plafond. Ook achteraan, overal waar het water over de rand van het dakterras liep. Er kwam hier overal water binnen, ook hier op de laptops. Dat sijpelde daar gewoon op. We hebben eerst zoveel mogelijk geprobeerd te redden wat er te redden valt. Verder hebben we ook brandweer opgebeld om het water boven te kunnen wegpompen."

80 oproepen

En Jannick is lang niet de enige die de brandweer vandaag nodig had.

Henk Vanwalleghem van Hulpverleningszone Fluvia: "Deze morgen zijn wij tussen acht en 12 uur 80 keer opgeroepen voor een interventie met wateroverlast. Dat ging vooral over ondergelopen straten, waardoor het water ook in lager gelegen gebieden liep, met ondergelopen kelders en parkeergarages."

Ook in de Westhoek staan verschillende straten blank, omdat de riolen het water niet kunnen slikken. De brandweer probeert te sensibiliseren bij hevige regenval, want wateroverlast kun je toch enigszins vermijden, zeker als particulier.

Henk Vanwalleghem van Fluvia: "Het is aan te raden wanneer er hevige regen wordt aangekondigd, dat mensen preventief hun dakgoot of dakterras controleren, zodat dat geen overstroming veroorzaakt bij je thuis."

Schade opmeten

En als het toch overstroomt, dan moet je de handen uit de mouwen steken, en de schade opmeten.

"We moeten nog zien wat er wel of niet werkt. Het probleem is ook dat de dozen beschadigd zijn, waardoor het niet goed meer verkoopbaar is. En als een notebook water vat, is dat ook onverkoopbaar", zegt Jannick.

En dan spreek je toch al vlug over enkele duizenden euro's.