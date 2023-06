In Sint-Eloois-Vijve, ter hoogte van de jachthaven, is het water van de Leie tot 2 meter gezakt. Een lek aan een van de sluizen ligt aan de basis van het probleem.

De jachthaven in Sint-Eloois-Vijve werd vanochtend even opgeschrikt toen bleek dat het waterpeil zo'n 2 meter gezakt is. Het zou het gevolg zijn van een lek in een van de sluizen, dat intussen weer gedicht zou zijn. De Vlaamse Waterweg probeert het zo snel mogelijk op te lossen. De stadsdiensten maken het verzakt ponton vast aan de jachthaven, maar de boten liggen vast in het slijk. De komende dagen moet het waterpeil voorzichtig stijgen om bijkomende schade te vermijden.