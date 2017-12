Waterpeil in waterlopen daalt langzaam

Er zijn nog hoge waterstanden in het westen van Vlaanderen, maar een licht dalende trend is wel bijna overal ingezet.

Dat zegt Waterwegen en Zeekanaal. Door de hevige regen- en sneeuwval van de afgelopen dagen werd donderdag op verschillende bevaarbare waterwegen het waak- en alarmpeil overschreden. Volgens de laatste gegevens is er een licht dalende trend ingezet, zegt Claudia Van Vooren van Waterwegen en Zeekanaal. Verwacht wordt dat die trend zich zal doorzetten, ook omdat het niet meer gaat regenen. Toch staat het water op verschillende plaatsen nog erg hoog. Dat is onder meer het geval op de Toeristische Leie, de Ringvaart in Gent en de Dender. Het agentschap verwacht dat ook vrijdag nog op verschillende plaatsen het waakpeil overschreden zal worden. "Het gaat traag, maar dat is normaal. Het water heeft tijd nodig om weg te trekken."