In Roesbrugge is het water aan het zakken. Zo’n 30 cm om precies te zijn. Er kon al een pomp uitgeschakeld worden en de situatie is nu onder controle met 2 groot debietpompen.

Ook in Stavele hielden de dammen met zandzakken stand. Ook daar is het waterniveau traag aan het zakken. Verder stroomafwaarts werd in het gehucht Fintele (Alveringem) een lichte stijging vastgesteld, maar ook daar is de situatie onder controle.