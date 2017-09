Waterplanten zuiveren water in Ieper

Het gaat om een uniek experiment in Vlaanderen.

In 2013 startte de Ieperse milieudienst een proefproject om op de vrij steile oevers van de Majoorgracht (vestingen) meer water- en moerasplanten te ontwikkelen. Langs de binnen-oever van de Majoorgracht zijn toen 10 drijvende eilandjes uitgezet en beplant met streekeigen moeras- en oeverplanten. Intussen groeien die planten er hoog en breed op en in het water ontwikkelde zich een dicht netwerk van wortels. Intussen zijn er eilandjes bijgekomen, ook in Zillebekevijver. (tekst gaat verder onder foto)

Lieven Stubbe: "Het is de bedoeling om de achterzijde van de vijver volledig te laten ontwikkelen tot een plantenrijke natuurzone, waar vissen, vogels, amfibieën en andere waterdieren veilige schuilplaatsen vinden en die de waterkwaliteit van de hele vijver systematisch doet verbeteren. De drijvende plantenmassa kan ook meehelpen in de strijd tegen de blauwwieren omdat ze fosfaten opnemen uit het water."