Waterschotten moeten Groenpark droog houden

In de woonwijk Groenpark in Roeselare zou wateroverlast voortaan voorgoed verleden tijd moeten zijn.

Vandaag stelde de stad de nieuwe waterschotten voor aan het wijkcomité. Met die waterschotten kan het wijkcomité de keermuur nu afsluiten zodat de straten niet meer kunnen overstromen zoals vorig jaar nog het geval was. Eind mei stond alles er blank.

"Het komt erop neer dat wij als wijkwerking het heft in handen genomen hebben en in onderhandelingen zijn gegaan met stad Roeselare om een oplossing te vinden voor de mensen die al tot de drie keer toe water binnen kregen in huis. De waterschotten worden dus geplaatst op het ogenblik dat we bericht krijgen dat we gaan te maken krijgen met grote wateroverlast", zegt Thierry Bouckenooghe, bestuurder van vzw Groenpark.

De stad maakte het systeem van een halve meter hoog volledig zelf. Er zijn ook nog plannen op andere plekken in de stad. Schepen Marc Vanwalleghem: "Het is zo dat we een wateractieplan opgemaakt hebben. Dit werk is in uitvoering gekomen".