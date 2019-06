Waterspeelzone in Diksmuide weer open, er is geen gevaar

Op 21 mei kleurde het water op sommige plaatsen rood. Alles wees op de onschadelijke purperzwavelbacterie. Maar de provincie wou geen risico’s nemen, en liet de waterpartij afsluiten. Op advies van de ontmijningsdienst DOVO werd onderzocht of de rode kleur niet kwam van giftige munitie of TNT uit de Eerste Wereldoorlog. De waterstalen moesten daarvoor onderzocht worden in een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland. Vandaag kwam het resultaat binnen. Het gaat wel degelijk om de purperzwavelbacterie, die dus ongevaarlijk is voor mens en dier, verzekert gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

