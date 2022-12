Watersporters ontgoocheld over locatie zeeboerderij

In Nieuwpoort zijn ook de watersporters ontgoocheld over het arrest van de Raad van State. Die laat de Colruytgroep toe om toch de zeeboerderij op de huidige locatie voor de kust verder uit te bouwen.

Het lijkt er op dat alle juridische middelen nu zijn uitgeput, maar helemaal rond is de zaak duidelijk nog niet.

Maarten Desloovere van Vlaamse Yachthaven in Nieuwpoort: "We zijn nog steeds ontgoocheld dat het daar komt op die plaats. We vinden het zeer jammer dat wij, op het moment dat het ingetekend werd, geen stem kregen. We zijn ons wel aan het voorbereiden op het volgende maritiem plan om daar toch duidelijk te maken aan de overheid en de planners wat onze minimumvereisten zijn. En op dit moment trachten we ook nog bij Colruyt een voorstel in te dienen om te zeggen dat de huidige plaats voor ons echt niet kan."

"Betere dialoog"

Ook de Colruytgroep zegt dat ze een betere dialoog willen met alle betrokkenen. De zeeboerderij in de buurt van de havengeul van Nieuwpoort vinden de watersporters gevaarlijk voor zeiljachten en watersporters die de omgeving niet door en door kennen.

De vissers vrezen vooral een verdere afkalving van hun visserijgronden.