Watertoren Groenendijk wordt uitkijkpunt van 40 meter hoog

De gekende watertoren 'Groenendijk' in Oostduinkerke wordt een uitkijktoren. Met een externe trap van 40 meter, een lift en een wolkenkamer.

Een jaar geleden raakte al bekend dat de watertoren publiek toegankelijk zou worden. Hij staat er al sinds 1969 maar was niet vrij te bezoeken omwille van de hoge veiligheidsmaatregelen rond de watervoorziening. Koksijdenaars en Nieuwpoortenaars kennen de watertoren als een baken in de streek, vlakbij Sunparks in Oostduinkerke. (Lees verder onder de foto)

Externe trap en lift

Er is gekozen voor een ontwerp van TM Johansen Skovsted Arkitekter en Veldhuis Architectuur. Zij bouwen een nieuwe externe trap van 40,8 meter hoog, en een lift. De bijkomende structuur is slank en geeft de bezoekers verschillende perspectieven op de streek. Er zijn maar drie raakpunten voorzien tussen de nieuwe structuur en de bestaande watertoren. (Lees verder onder de foto)

'Wolkenkamer'

De bestaande ruimte onder het dak van de watertoren zal gerenoveerd worden en omgebouwd tot een 'wolkenkamer'. Een ruimte voor de lokale gemeenschap die kan worden ingezet voor lezingen, educatie of gewoon als ontmoetingsplaats en - uiteraard - uitkijkpost het hele jaar door. De oplevering is voorzien in de eerste helft van 2024.