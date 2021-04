Op de oude watertoren in Wenduine hebben onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee een ontvangstation geplaatst om de migratie van vleermuizen met een zender beter in kaart te kunnen brengen.

Telkens zo'n vleermuis het station voorbij vliegt, vangt het signalen op. Die signalen moeten onderzoekers meer leren over de trekgewoonten van vleermuizen. “Want we weten eigenlijk erg weinig over hen,”zegt Bart De Smet van het VLIZ.

Het onderzoek past in het Europees project Life Watch. Onderzoekers kunnen de gegevens meteen online bekijken. Vleermuispopulaties leggen grote afstanden af, soms wel tot 1.500 km.