Watertoren wordt misschien toeristische trekpleister

Het stadsbestuur dient daarvoor een dossier in bij Westtoer dat tot 25 van die unieke punten wil realiseren in de provincie. De Watergroep verkoopt de toren voor 245.000 euro.

Mathieu Desmet, schepen van Toerisme Wevelgem: "Vandaag is het mistig, maar normaal heb je hier het mooiste zicht op het Leiedal in de regio Kortrijk dat je maar kan hebben. We staan hier op een heuvelrug van 30 meter en het gebouw is ook nog eens 30 meter hoog. We staan dus 60 meter boven de zeespiegel. Je ziet hier normaal ’t Hooge van Kortrijk, dat is zeker 10 kilometer ver."