Watou 2022 mikt op samenspel kunst en poëzie

Kunstenfestival Watou heeft twee nieuwe curatoren in de arm genomen. Michaël Vandebril is curator voor het luik poëzie, James Putnam ontfermt zich over de beeldende kunst. Kunstenfestival Watou focust op de dialoog tussen de lokale en de artistieke gemeenschap, en op de wisselwerking tussen...

De interactie tussen de inwoners van het dorp en de kunstenaars staat centraal tijdens het Kunstenfestival Watou deze zomer. Sense of place, "plaatsgevoel", is de baseline van het festival. Naast enkele bestaande werken selecteerde de curator ook nieuw werk.

"Veel kunstenaars kwamen naar hier en kregen inzicht in de plekken. Dat is erg belangrijk want veel kunstenaars werken rond globale en internationale, globale onderwerpen. Maar we willen dat het werk in relatie staat met Watou en zijn inwoners", weet James Putnam.

Tijdens de vorige editie was de link tussen beeldende kunst en poëzie minder evident. Deze zomer staat het samenspel tussen kunst en poëzie weer voorop.

"Voor het poëzieluik van Kunstenfestival Watou hebben we twintig dichters gevraagd die elk een nieuw gedicht zullen maken, geïnspireerd door één van de kunstwerken die ook worden gemaakt dit jaar in situ. Die twintig dichters laten zich echt inspireren en gaan in dialoog met de plek. We gaan terug naar de roots van Watou, waar de plek, het dorp, de poëzie en de beeldende kunst met elkaar gaan praten", stelt Michaël Vandebril.

Watou 2022 vindt plaats van 2 juli tot en met 4 september.