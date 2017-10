Watteeuw trekt lijst progressieven en socialisten in Kuurne

Het bestuur van de Kuurnse sp.a heeft gisteren Francis Watteeuw aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De sp.a wil samen met onafhankelijke progressieven naar de verkiezingen trekken met een open en breed project.

De kandidaten, naam en programma worden later voorgesteld. "We zullen hier de komende maanden nog hard aan werken", aldus Francis Watteeuw, momenteel schepen van openbare werken, mobiliteit, energie, wonen en personeel. Sp.a en groen vormen momenteel een meerderheid met N-VA en CD&V in Kuurne. De gemeente pakte recent uit met een uniek participatieproject van zonnepanelen, ook werd het centrum éénrichtingsverkeer.

