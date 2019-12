In het psychiatrisch zorgcentrum De Ent in de Aartrijkestraat in Torhout werd vanmorgen even na 7 uur een automatisch brandalarm geactiveerd.

De brandweer kwam massaal ter plaatse en begon met het evacueren van een 25-tal aanwezigen. Die moesten buiten aan het verzamelpunt wachten terwijl de brandweer een inspectie van de gebouwen deed. In een gemeenschappelijke badkamer troffen ze een verbrande en smeulende rol wc-papier aan. Die had er voor gezorgd dat het alarm in werking trad. De schade in de badkamer bleef beperkt. Na de inspectie kon iedereen terug naar binnen. De politie is een onderzoek gestart. Niemand raakte gewond.