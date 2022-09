"We besparen 50 euro op volle kar als we net over de grens gaan winkelen"

Door de huidige prijsstijgingen en met wat er nog op ons afkomt letten steeds meer mensen op wat ze uitgeven. Heel wat gezinnen gaan net over de grens winkelen in Noord-Frankrijk.

Net over de grens is niet alleen de brandstof, maar ook een aantal levensmiddelen en een restaurantbezoek goedkoper dan bij ons. Het prijsverschil neemt blijkbaar toe nu de inflatie onbekende hoogten bereikt. Volgens sommige klanten bespaar je zo al 50 euro op een volle winkelkar. Het grootwarenhuis Auchan in Noord-Frankrijk is al lang populair bij bewoners uit de grensstreek, maar nu gaan ook mensen van verderop in ons land er winkelen.

Volle auto

Een aantal producten is goedkoper, maar heel wat merken liggen bij ons niet in de winkelrekken. En dat maakt net het verschil. "Als je goed uitkijkt en je koopt hier dan nog eens de acties, dan kan het wel een serieus stuk schelen, tot 25 procent goedkoper", vertelt Thierry Verhaeghe die komt winkelen in Auchan.

Mensen spenderen vandaag bewuster en kopen hier vooral de levensmiddelen die goedkoper zijn en laden dan de auto vol. De kostprijs van de brandstof om net over de grens te rijden weegt niet op tegen het bedrag dat je kan besparen op de winkelkar.