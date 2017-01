Francis Benoit zit niet verlegen om een straffe uitspraak op sociale media. Zo richtte hij enkele weken geleden nog een open brief aan Kevin De Bruyne toen bekend werd hoeveel die verdiende bij Manchester United. Nu is Trump dus het onderwerp van een bericht en kort filmpje op zijn Facebookpagina...

De volledige boodschap van Francis Benoit

"Net een paar wetten ondertekend. Wie Trump heet wordt Kuurne uitgezet en is niet welkom. Tweede wet. We bouwen een muur rond Kuurne. Onze buren Harelbeke, Lendelede en Kortrijk betalen deze. Derde wet getekend - alle niet Kuurnenaren worden gevraagd het grondgebied te verlaten en wie niet in Kuurne geboren is, komt er niet meer binnen. Ook zij die in Kortrijk geboren zijn en altijd in Kuurne wonen, ook niet welkom. Door de laatste wet , mag ik zelf mijn gemeente niet meer binnen. Gelukkig worden wetten in Kuurne aan de gemeenteraad voorgelegd en kan ik niet alles alleen beslissen...."