'We free kings’ in première

In de Grote Post in Oostende is ‘We free kings’ in première gegaan. Wim Opbrouck en Wilfried de Jong leven zich uit in een voorstelling over vrijheid.

Ze gaan in deze complexe wereld op zoek naar het hoogste goed. Wilfried de Jong: “In Vlaanderen en in de hele wereld speelt zich dat af. We merkten ook tijdens het maken dat we daar vragen over hadden tegenover elkaar. Je zult in deze voorstelling nooit letterlijke vragen of antwoorden vinden. Maar een goed oog en goed oor zal er wel wat aan hebben. Je kan het er uit halen hoe vrij we nog zijn.”

Het duo stelt dus de vrijheid op alle manieren in vraag. Free jazz speelt daarbij een belangrijke rol. Maar verwacht geen jazz optreden. Wim Opbrouck: “De jazz is wel een motor die hoop geeft. Misschien gaat het nog veel meer over broederschap en vriendschap. De muziek trekt er je altijd weer bovenop.”

‘We free kings’ is een productie van NT GENT.