"We zijn verbijsterd": NMBS verkoopt stationsgebouw niet aan gemeente, maar aan hogere bieder

Ingelmunster grijpt naast het stationsgebouw: het is aan iemand anders verkocht. Nochtans had de gemeente op die verkoop gerekend om de plannen van de nieuwe stationsbuurt te kunnen realiseren.

Ingelmunster wil al een tijdje de stationsbuurt opnieuw inrichten, en had daarvoor het stationsgebouw willen kopen. In de plannen pakt de gemeente de moeilijke bocht aan en zou er ook een mobiliteitspunt komen waar allerlei openbaar vervoer samenkomt. De gemeente wilde daarbij zorgen voor een evenwicht tussen vergroening en ontharding. Maar in de verkoopsprocedure en drie biedingsrondes later wijst de NMBS het gebouw toe aan een hogere bieder.

"Verbijsterd"

"We zijn zeer ontgoocheld en verbijsterd dat het stationsgebouw niet aan ons is verkocht," zegt burgemeester Kurt Windels. "De NMBS weet dat we het gebouw en de voorliggende parking nodig hebben voor de vernieuwing van de buurt. Het algemeen belang primeert hier. De aanpak van de stationsbuurt komt trouwens ook de treinreizigers ten goede. Het cynische van de zaak is het feit dat de NMBS mee aan tafel zit voor het ontwerp van de plannen en ze goed vindt. Onbegrijpelijk."

"Nog altijd interesse"

Dat Ingelmunster achter het net vist betekent niet het einde: de gemeente wil het station nog altijd kopen, en onderzoekt daarom de piste van onteigening. "De NMBS wil de identiteit van de koper slechts kenbaar maken na het verlijden van de akte. Dit kan nog vier maanden duren. Via een parlementaire vraag horen we ook graag de mening van de bevoegde minister hieromtrent.”

Tot er duidelijkheid is stelt Ingelmunster de plannen uit.

Lees ook: