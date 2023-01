Webreeks Charlie Dewulf in première op FFO

Op het Filmfestival Oostende is de nieuwe webreeks van Charlie Dewulf uit Menen in première getoond. ‘Liefdestips aan Mezelf' is een webreeks die op een luchtige manier thema’s aanreikt die jongeren vandaag bezighouden.

Regisseur Charlie Dewulf en de hele cast van “Liefdestips aan Mezelf”, maakten gisteravond hun opwachting op de rode loper van het Filmfestival Oostende voor de avant-première van de nieuwe webreeks. Samen met haar beste vriendin experimenteert Olivia met verschillende liefdestips, maar ze wordt vooral met zichzelf geconfronteerd. Charlie Dewulf legt ook een beetje haar ziel bloot in de reeks. "Ik heb die reeks gemaakt, ook om te praten over mijn mentale gezondheid. Het was heel belangrijk om een reeks te maken die dat bespreekbaar maakt, maar dan op een luchtige manier," zegt Dewulf.

Confronterende periode

Het maken van de reeks was voor Dewulf bijzonder confronterend. "In het laatste jaar zijn mijn beide ouders uit het leven gestapt, heel kort na elkaar, eigenlijk tijdens de montage van ‘Liefdestips’," getuigt ze. "Het was dus wel heel fijn om die reeks te hebben. Ik had er al veel over geleerd, over mentale gezondheid. Ik kon dat direct toepassen. Ik kon niet beter hebben, ook met al deze mensen die mij geholpen hebben."

De reeks is gebaseerd op het young adult boek van Sylvia Van Driessche. "Dat vat zo twee problemen samen die ik vroeger heel veel binnen kreeg bij Joepie," zegt Van Driessche, toen hoofdredacteur van dat weekblad. "Langs de ene kant dat luchtige, frivole ‘hoe moet ik hem versieren’, die liefdestips. En aan de andere kant waren dat brieven van mensen met ouders die problemen hadden, ernstige thuissituaties: ik heb die twee gemixt. Dat is heel licht en heel zwaar samen."

Als je zelf met donkere gedachten zit kan je terecht voor een goed gesprek bij de zelfmoordlijn 1813 of op zelfmoordlijn1813.be .