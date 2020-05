De abdij had 6.000 kratten in voorraad, en kon dus 3.000 bezoekers van de website gelukkig maken. Want elke bezoeker kan maximum 2 kratten tegelijk bestellen. Maar de vraag was groter dan het aanbod. Maar liefst 42.000 mensen probeerden online een bestelling te plaatsen. De website was een tijdlang onbereikbaar en heel wat mensen bleven ontgoocheld achter.

Wie geen krat kon bemachtigen, moet nu wachten op een volgend verkoopmoment.

