Website zegt hoe energiezuinig je woning is

Is jouw huis energiezuinig? Als je in Zuid-West-Vlaanderen woont, in een gemeente binnen de intercommunale Leiedal, kan je het meteen online nagaan, op deze site: www.MijnEnergiekompas.be

Je krijgt meteen een rapport in je mailbox met tips om het beter te doen. Leiedal wil ons daarmee motiveren om te renoveren. Een renovatiecoach brengt je tot bij energiebewuste aannemers.

Leiedal ontwikkelde de toepassing voor alle particuliere woningen in haar regio. Minister Tommelein onderstreepte vandaag het belang van slimme tools zoals MijnEnergiekompas: “Van bij mijn aantreden wil ik mensen aanmoedigen om huizen te renoveren en te isoleren want de groenste en goedkoopste energie, is de niet-verbruikte energie. Maar om te weten hoe je dat het best aanpakt, moet je de sterke en zwakke punten van je huis kennen. Daarom is een instrument zoals MijnEnergiekompas.be, dat het E-peil van een woning berekent, een belangrijke eerste stap naar een energiezuinige woning.”