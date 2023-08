WECANDANCE mist start niet

WECANDANCE bestaat tien jaar. Daarom doet de organisatie van het festival er een schepje bovenop met zeven podia. Het thema dit jaar is “ Sea, Sand en Sun”. Dat klinkt dit weekend misschien wat cynisch, maar het is toch vooral de zee die een grote rol speelt.

Optimale voorbereiding

Het strand is het hele weekend the placet to be voor de liefhebbers van techno dansmuziek. Nergens vind je zoveel keuze. De politie bereidde zich dan weer optimaal voor op mogelijke incidenten met zowel drugs als alcohol. Voor hulpbehoevenden is er een safeplace gemaakt. Zo kunnen de festivalgangers zorgeloos genieten van de festiviteiten.

Ook volgend weekend loopt WECANDANCE nog, en dan is er alvast mooier weer voorspeld.