Wedloop op appartementen in The Grand Nieuwpoort

Als je nog een appartement wil in The Grand in Nieuwpoort, dan zul je snel moeten zijn.

Er zijn meer dan 1000 kandidaten voor de 70 appartementen in het iconische gebouw, dat na een grondige renovatie in 2024 in volle glorie zal herrijzen. Het succes ligt niet alleen aan het gebouw zelf, maar ook aan de aantrekkingskracht van Nieuwpoort, dat meer en meer inzet op toparchitectuur.

Le Grand Hotel op de dijk van Nieuwpoort werd gebouwd door de Belgische architect Apollon Lagache in 1924, samen met het al verdwenen le Petit Casino. Aanvankelijk, door de tramlijn Oostende-De Panne, the place to be in Nieuwpoort.

In 2018 werd het gebouw gesloten, nu krijgt het zijn glorie terug. Er komen zeventig appartementen, maar ook winkels, horeca en een parking. De prijzen starten vanaf 350.000 euro. De renovatie is in handen van David Chipperfield, die ook suggesties deed voor het Hendrikaplein. Wie wat geluk heeft, kan in 2024 genieten van de zee vanuit deze gerenoveerde Art-Deco parel.

