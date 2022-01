Weduwe Aspe wijst tijdens lezingen op gevaren van alcohol

Want, zegt ze, mocht Pieter vroeger zijn gestopt met drinken, hadden we meer tijd samen gehad. Begin mei zal het 1 jaar zijn dat Aspe is overleden. (lees verder onder de foto)

Op het einde van z’n leven dronk Aspe nog maar één Omer per dag. Maar toen was het al te laat. Z’n weduwe wil nu lezingen geven voor volwassenen, onder meer in bedrijven. Tamara Hanegraaf, weduwe van Pieter Aspe: "Het is gekomen door de laatste zin die mijn man zei op zijn sterfbed."

En daarom wil Tamara dat mensen even stilstaan bij de gevaren en gevolgen van overmatig alcoholgebruik voor jezelf en je omgeving, zonder moraalridder te willen zijn. Pieter had het ook zelf goed gevonden, zegt ze. "Doe iets voor het te laat is en je niet meer terug kan. Hoe moeilijk dat soms ook is."

Vanaf 1 maart wil Tamara met haar lezingen beginnen. Uitgerekend morgen start ook de sensibiliseringscampagne Tournée Minérale, een maand zonder alcohol.