Weefmachinedivisie Picanol krijgt klappen

"De afkoeling van de wereldwijde machinemarkt wordt meer dan gecompenseerd door de segmenten van Tessenderlo Group", stelt de groep donderdag bij de publicatie van de halfjaarcijfers. De groep Picanol boekte in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van 1,13 miljard euro, 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de traditionele activiteit van Picanol, de productie van weefmachines, liep door de coronacrisis averij op. De omzet daalde er met nagenoeg een kwart.

Onzekere context door coronapandemie

Die daling werd grotendeels gecompenseerd door de activiteiten van de chemiegroep Tessenderlo, die sinds 2019 in de cijfers van de groep Picanol geconsolideerd worden. De Tessenderlo-activiteiten zorgden ook voor hogere winstcijfers. De aangepaste ebitda - dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen - nam met ruim een derde toe tot 195,5 miljoen euro. Netto was er een winst van 72,6 miljoen euro, bijna drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel de groep uit Ieper dus op een winststijging rekent, wijst ze ook op onzekere context. "Door de coronapandemie is de ontwikkeling van de marktvraag en de marge aan een verhoogd risico blootgesteld", zo luidt het.