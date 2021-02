Week tegen pesten: mama van overleden Lars getuigt

Eén kind op dertig heeft er elke dag mee te maken. En de gevolgen kunnen dramatisch zijn. Lars Declercq uit Vlamertinge stapte zes jaar geleden uit het leven. Hij was amper dertien. Voor zijn moeder Ramona Ruckebush en het hele gezin was dat een vreselijke klap. Zij getuigt, in de hoop dat ze anderen kan helpen.

Ramona wil er mettertijd ook over gaan praten in scholen. Ze wil jongeren aanzetten om het positieve in elkaar naar boven halen. De pesters straffen vindt ze niet meteen de goeie oplossing. "Want in de meeste gevallen is de pester ook een jongen of meisje die gekwetst is of met iets zit". Lars stapte uit het leven, vlak voor de krokusvakantie. Dat is telkens een zware periode. "Mijn zoon, de broer van Lars, heeft posttraumatische stress door het hele gebeuren", zegt ze. "Maar uiteindelijk zijn we hechter geworden als gezin".

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

