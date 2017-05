Week van de korte keten gestart

In Torhout bij het kasteel d’Aertrijcke is ‘De week van de korte keten’ gelanceerd.

Nog tot 5 juni zetten de provincie en tal van lokale producenten de voordelen van producten van bij ons in de kijker. Op de bekende ‘Outside living beurs Hof en Huys’ in Torhout leren mensen hoe eenvoudig het is om meer lokaal te consumeren. Appels hoeven heus niet uit Nieuw-Zeeland te worden overgevlogen om lekker te zijn.

Het Baliehof uit Jabbeke is één van de pioniers. Al meer dan 20 jaar ijveren ze voor een kortere keten met de consument. Op hun boerderij in Jabbeke maken ze heel wat zuivel. Krista Stroo, zuivelboerderij Baliehof Jabbeke: “Het is vooral belangrijk om de mensen duidelijk te maken dat je product zuiver is. Geen additieven, op de hoeve gemaakt, geen kleurstoffen, geen smaakstoffen. De mensen zijn kritisch. Ze willen weten wat ze eten. Op reis gaan ze naar de lokale markten, maar ook hier is het allemaal lekker.”