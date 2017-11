Week van de parkwachter en afvalophaler

Want we zitten in de week van de afvalophaler en de parkwachter. Met de vraag voor aandacht en respect, want ze krijgen vaak met agressie te maken, fysiek en verbaal

Uit een steekproef blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers. Dat kan een voertuig zijn dat de ophaler de pas afsnijdt, het kan gaan om bumperkleven, onophoudelijk getoeter of intimiderende gebaren in de richting van de ophaler. In zeldzame gevallen leidt dit zelfs tot fysieke confrontaties.

En ook op het containerpark kan het er soms eens luid aan toe gaan. Want op een juiste manier sorteren en recycleren, dat zorgt natuurlijk vaak voor discussies. Een parkwachter is wel opgeleid om daarmee om te gaan. Altijd rustig blijven is de boodschap, zeggen Sabine Lambrecht en Mieke D'Haene, beide parkwachters op het recyclagepark van Gullegem.