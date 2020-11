Week van de Pleegzorg van start

Daarin wordt extra aandacht gevraagd voor pleegzorg en alle mensen die daarbij betrokken zijn. In de editie van dit jaar wordt ook aandacht gevraagd voor de eigen kinderen van pleegzorgers. "Want ook hun engagement heeft een grote invloed op het pleegkind of de pleeggast", zegt Pleegzorg Vlaanderen.

Er zijn in Vlaanderen iets meer dan 8.000 pleegkinderen en bijna 6.000 pleeggezinnen. Het aantal pleeggezinnen in Vlaanderen steeg van 5.181 in 2017 naar 5.986 vorig jaar. Ook het aantal pleegkinderen en pleegvolwassenen (pleeggasten) ging fors vooruit: op dit moment zijn dat er al meer dan 8.000. In een pleeggezin kunnen kinderen - tijdelijk tot enkele jaren - opgevangen worden die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. Dat kan op vrijwillige vraag van de ouders of door een beslissing van de jeugdrechtbank. België is één van de weinige landen die ook pleegzorg voor volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek (pleeggasten) organiseert en ondersteunt.

