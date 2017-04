Week van de valpreventie

Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV en FOCUS

In heel wat woonzorgcentra, serviceflats of dienstencentra besteden ze deze week extra aandacht aan valpreventie.

Cijfers wijzen namelijk uit dat één op de drie 65-plussers minstens één keer per jaar een val maakt en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat ouderen actief bezig blijven om hun lenigheid, evenwicht en spierkracht te behouden.

En dat is precies wat enkele bewoners van het woonzorgcentrum OLV Van Troost in Knokke-Heist vanmiddag deden. Een dertigtal bewoners en begeleiders werkte een bewegingsparcours af in het sportcentrum van Westkapelle. Rust roest, werd er gezegd.