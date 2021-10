"Weekendje Bouillon": eindelijk weer West-Vlaamse komedie

En dat hebben zowel de acteurs als het publiek lang moeten missen, want nu speelt Het Prethuis 70 voorstellingen en een groot deel is al uitverkocht.

"Weekendje Bouillon" wordt gespeeld door Jeroen Maes, Peter Bulckaen, Bianca Vanhaverbeke, Katrien Vandendries en Wim Stevens.

"Wij brengen iets wat mensen weer oppept"

Het verhaal: twee koppels huren een huisje in Bouillon om een weekendje te ontspannen. Maar dan daagt onverwacht een man op. Zijn komst zorgt echter voor heel wat opschudding. Een dolle komedie van Jeroen Maes, wat iedereen zo lang gemist heeft.

"We hoorden dat ook van de mensen", zegt acteur Peter Bulckaen bij de voorstelling donderdagavond in Cultuurhuis De Leest in Izegem.

"Heel veel mensen zeiden: 'Wanneer is het weer zover? Wanneer mogen we weer komen?' Mensen die blij zijn dat ze voor over 6 maanden al kaarten hebben gekocht. 'We verlangen zo hard tot we jullie weer aan het werk zien.' Dat doet enorm veel deugd."

"Het is eigenlijk anderhalf jaar heel veel miserie geweest, zelfs mensen die mensen verloren zijn", zegt actrice Bianca Vanhaverbeke. "Wij brengen iets wat mensen weer oppept. En daar hebben ze nood aan."

"Zo fijn om in het West-Vlaams te spelen"

Gewoon even wegzakken in de zetel en je laten meedrijven op de hilarische ontwikkelingen, die de situatie alleen maar op de spits drijven. Een avondje Bouillon, maar dan wel in het West-Vlaams.

"Ik ben heel blij dat ik nog eens in mijn West-Vlaams kan spelen", zegt acteur Wim Stevens. "Er zijn heel weinig mensen die weten dat Tom Dedecker van ‘Thuis’ eigenlijk een West-Vlaming is. Dus, ik mag nu eindelijk in mijn West-Vlaams tegen ulder klappen."

Acteur en bezieler van Het Prethuis Jeroen Maes: "Het blijft toch je moedertaal, als West-Vlaming. Dat speelt zo lekker. Dat bekt zo lekker. Dat is zo sappig. En ook de andere acteurs, hoeveel keer we tegen mekaar zeggen: 'Zo tof om in het West-Vlaams te kunnen spelen.' Je kunt gewoon je eigen zijn. Je taal, het kleurt veel meer."

Het Prethuis speelt 70 voorstellingen, vooral in West-Vlaanderen.