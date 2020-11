Weer bezwaren tegen komst winkelcomplex in Roeselare

Aanvankelijk wou ontwikkelaar Beco Invest uit Hooglede op de gronden van de voormalige drukkerij Crea Printing een winkelcomplex optrekken, onder meer voor een vestiging van de Nederlandse winkelketen Jumbo. Maar daar kreeg het geen omgevingsvergunning voor. Intussen is een nieuwe aanvraag ingediend. Het plaatselijk actiecomité Leefbaar Schiervelde kan zich er evenwel ook niet in vinden en diende gisteren op de laatste dag van het openbaar onderzoek 201 bezwaren in bij de stad. De stad heeft nu tot uiterlijk 8 januari de tijd om te beslissen of het project al dan niet gerealiseerd kan worden.

