In Waregem was er vanmorgen rond tien uur een kleine brand aan restaurant Ter Torre, op de wijk 't Gaverke. De rieten afsluiting vatte vuur. Zo goed als zeker is de brand aangestoken.

Het is al de vierde keer op een week tijd dat er kleine brandjes zijn daar in de buurt.

Maandag is nog papier in brand gestoken in de brievenbus van de brandweerkazerne, en is er vorig weekend al afval in brand gestoken in de buurt. De schade viel telkens mee.

Er vielen ook geen slachtoffers, maar de politiezone MIRA is sindsdien wel op zoek naar de brandstichter.