Weer controles op quarantaine na reizen: politie hoopt op snelle vaccinatie

Als je nu op reis gaat moet je bij terugkeer een formulier invullen. Aan de grens of in de luchthaven controleert de politie dat. Zodra je het formulier invult, krijg je automatisch een sms dat je je moet laten testen. Ook dat moet de lokale politie nu controleren.

Extra taak

"Stel je voor dat hij zich niet laat testen, dan krijgen wij de lijsten door een koppeling aan onze databank met de melding dat iemand zich niet liet testen," zegt Nicholas Paelinck. Hij is korpschef van de zone Westkust maar ook voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie. "We moeten dan gaan controleren, via telefoon of via huisbezoek van de politie. Dat is een moeilijke taak die vroeger niet aan ons was toegeschreven. Dat hoort eerder thuis bij volksgezondheid of de gezondheidsinspectie. Het is wat gevoelig om aan de deur te kloppen en te vragen of er wel een test is geweest."

Bij terugkeer uit een rode zone moet je ook in quarantaine. Gemeentebesturen krijgen lijsten van mensen die in quarantaine moeten. Wie zich niet aan die regels houdt, kan ook de politie op bezoek krijgen. Alweer een taak erbij.

"Zolang de sportevenementen er nog niet zijn met publiek, kunnen we dat nog wel bolwerken. Maar als men alles ook weer met publiek zal laten doorgaan gewoon doorgaan, vanaf mei, dan wordt dat een ander verhaal.

Snel vaccin

Paelinck hoopt dat de agenten nu snel een vaccin krijgen, zoals ook was afgesproken. In Wallonië en Brussel gebeurde dat al, in Vlaanderen niet overal.