Weer ferryverbinding met het VK

Oostende krijgt weer een ferryverbinding met Ramsgate, in het Verenigd Koninkrijk.

Drie schepen van Seabourne Freight zullen vanaf maart zes keer per dag op de lijn Oostende-Ramsgate varen. Voorlopig gaat het om een verbinding enkel voor vrachtwagens, maar in de zomer zijn er mogelijkheden dat er ook passagiers en toeristen mogen meereizen vanuit Oostende.

Volgens het havenbestuur gaat het om 60 jobs en is er meer dan een jaar lang onderhandeld met de ferrymaatschappij. Burgemeester Vande Lanotte is blij met de nieuwe klant voor de haven, maar weet ook dat een ferrylijn met Engeland weer transmigranten naar Oostende zal lokken. Ook de cel mensensmokkel van het Brugse gerecht is al extra alert.