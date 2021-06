Weer genieten van 'plonsje' in subtropisch zwembad

Volop genieten van waterplezier in subtropische zwembaden. Vanaf vandaag kan het weer. En ondanks deze zonnige woensdagmiddag was er van een herstart in mineur geen sprake. Heel wat gezinnen met kinderen waagden zich al aan een plons.

Het was onder meer dolle pret in het Bellewaerde Aquapark in Ieper. De speelzones en de glijbanen waren na maanden inactiviteit opnieuw een bron van plezier. En levensgenieters konden opnieuw ontspannen in de wellness. Niets beter om de coronastress van je af te schudden dan een kwartiertje in de jacuzzi.

Het goeie weer blijft nog een tijdje in ons land en met de zomervakantie voor de deur verwachten ze hier het Aquapark dan ook een pak bezoekers. Wel nog steeds onder strikte voorwaarden zoals het monitoren van de luchtkwaliteit.