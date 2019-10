De ploeg behaalde een gouden medaille in de discipline “vrije val” en dat al voor de elfde keer op rij. In die discipline moeten vier skydivers binnen de 35 seconden zoveel mogelijk figuren uitbeelden. De Militaire Winterspelen is een vierjaarlijks evenement met als doel de verbroedering tussen militairen te verbeteren. Hayabusa was al heersend wereldkampioen in burger.