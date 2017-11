Daar laat het Agentschap Wegen en Verkeer dringende herstellingen uitvoeren op het rechterrijvak aan kilometerpunt 52.840. De werken kunnen duren tot na de avondspits en daardoor kan er een file ontstaan. Dat gebeurde eerder deze week ook, maar dan in de richting van Brugge. Daardoor zaten de automobilisten meer dan een half uur vast in het verkeer. Tot hun grote ergernis overigens, want het ging in elk geval om een bijzonder kleine werf.