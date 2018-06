Weer koperdiefstal in grensstreek

Dat meldt de politie van Komen. Het gaat om 600 à 700 kilogram. De politiezone Arro Ieper vraagt haar te verwittigen indien er zich iemand met veel koper aanbieden. Dat kan op het nummer 057/230500. Overigens is er dit weekend in de grensstreek ook al koper gestolen, maar dan in Wevelgem.

Lees ook: