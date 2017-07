Weer meer betalen voor huis of appartement

Na een klein dipje in het eerste kwartaal, zijn de prijzen van woningen en appartementen in het tweede kwartaal opnieuw gestegen.

Dat blijkt uit de Notarisbarometer. "De daling van de gemiddelde prijs van woonhuizen die we in het eerste kwartaal van dit jaar noteerden, blijkt zich dus niet door te zetten", stelt Bart van Opstal van de notarissenfederatie. In Vlaanderen kostte een woonhuis in het tweede kwartaal gemiddeld 264.037 euro of 2 procent meer dan in het eerste kwartaal. De gemiddelde prijs van een appartement steeg met 2,4 procent naar 224.493 euro. De gemiddelde prijs van een Vlaamse bouwgrond nam met 3,6 procent toe tot 170.588 euro.

Op het vlak van de prijzen, merken de notarissen de invloed van de kuststreek op de prijzen van de appartementen op. Dat

komt vooral tot uiting in de arrondissementen Brugge en Veurne. In de provincie West‐Vlaanderen is de gemiddelde prijs van de appartementen het afgelopen jaar gestegen met 7 procent.