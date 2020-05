Weer meer boten in jachthaven Nieuwpoort

Vanaf maandag 4 mei worden, met de versoepeling van de coronamaatregelen, opnieuw meer boten verwacht in de haven van Nieuwpoort.

Nieuwpoort is aan onze kust het grootste centrum van de watersport. In de drie jachthavens zijn er zo'n 2000 ligplaatsen voor zeiljachten en plezierboten. Vanaf maandag mogen watersporters terug aan boord van hun vaartuig.

Burgemeester Geert Vanden Broucke is opgelucht: "Heel wat eigenaars van boten hebben ons al gebeld omdat ze niet mochten werken aan hun vaartuig, of ze konden hun jacht nog niet te water laten. Dit is nu een grote stap vooruit: alles mag, behalve varen met verschillende mensen die niet onder hetzelfde dak wonen."

Ondertussen staan de kranen klaar om de jachten in het water te laten.