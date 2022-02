Weer meer Britten in Ieper

De sector vraagt wel dringend een versoepeling van de coronamaatregelen voor de Britten, want die houden velen nu nog tegen.

Natasja Feliers, Ariane Hotel Ieper: "In februari zijn 6% van de reservaties van Britse gasten. In maart is dat al 35% en in april komen we aan 55% wat eigenlijk al heel dicht bij het oude normaal is."

De strenge coronamaatregelen zijn voor de Britten nog vaak een afknapper. Hotel Arianne noteerde hierdoor al 250 annuleringen. "Ze moeten momenteel nog steeds een test voor vertrek nemen, een pcr-test bij aankomst en in quarantaine gaan tot de uitslag bekend is. Dat is in geen enkel ander Europees land nog een vereiste."

Het is daarom hopen op code oranje met een snelle versoepeling van de maatregelen. Ondertussen blijft de stad de sector steunen met voor dit weekend nog een extraatje van 50.000 euro. Diego Desmadryl, schepen van toerisme Ieper: "Wie dit weekend een hotel boekt in Ieper, krijgt er gratis een nacht bij."