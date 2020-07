'Het is mogelijk om samen te zijn in groepen tot 50 mensen indien het gaat om een zomerkamp of voor activiteiten in georganiseerd verband van een club of een vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter', staat in het nieuwe besluit.

Dat kan ruim worden geïnterpreteerd. De vakantiewoning mag dus open voor families als ze verklaren dat ze als club of vereniging komen. Dat betekent dat er iemand van hen wordt aangeduid als volwassen verantwoordelijke.

