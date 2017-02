Rond elf uur vanochtend is de uitbater van restaurant Da Franco op de Grote Markt in Kortrijk overvallen op straat.

De man was op weg naar de bank met de dagopbrengsten toen een in het zwart gekleed persoon met een kap hem overviel met een wapen. Er was een schermutseling en de gewapende overvaller vluchtte zonder buit. De politie is een onderzoek gestart.

Zaterdagavond werd in Kortrijk ook een slagerij overvallen, de dader schoot een werknemer neer en sloeg zonder buit op de vlucht.