Weer omrijden door werken aan de Konterdambruggen

De werken starten vanochtend en zullen uiterlijk tegen 18 september afgerond zijn. Door de aard van de werken moeten beide bruggen open blijven staan. Het gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen er dus niet over. Door de werken was er tijdens de ochtendspits op de ringweg tussen Bredene en Oostende heel wat hinder, het verkeer liep tot meer dan een half uur vertraging op. (Lees verder onder de foto)

Het gemotoriseerde verkeer langs de kust volgt ofwel de plaatselijke omleiding via de Vergunningenstraat/Sloepenstraat of de omleiding via de A10, afrit Zandvoorde. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de N34 Slijkensesteenweg en Konterdamkaai. Verkeer vanuit Brugge naar Oostende en Westkust op de N9 Brugsesteenweg rijdt via de N320 Esperantolaan, N358 Oudenburgsesteenweg en Stationsstraat naar de A10. Verkeer op de A10 richting Bredene en Oostkust gebruikt hiervoor de afritten in Jabbeke of Oudenburg.