Weer onduidelijkheid over verkeersborden langs A11

Dat schrijven verschillende kranten. Eerder was er commotie ontstaan over de naam 'Brugge Zeehaven', nu vinden de Dudzelenaars het erg dat hun dorp nergens meer vermeld wordt. Dat zorgt ervoor dat bezoekers niet weten welke afrit ze moeten nemen. Ook de handelaars van het dorp hebben er last van want hun klanten en leveranciers hebben het niet makkelijk om er te geraken.

Volgens het agentschap voor Wegen en Verkeer mogen enkel de grotere steden aangeduid worden, niet de deelgemeenten. Maar daar stellen de inwoners zich vragen bij want Lissewege en Heist zijn wel aangeduid langs dezelfde snelweg.