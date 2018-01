Weer: Ongewoon zacht maar grijs en winderig

WIND KOMT OPZETTEN

Het wordt later vandaag ook nevelig en de wind trekt fors aan met aan zee uitschieters tot een 50-60 km per uur. Vanavond en vannacht komt daar weinig verandering in. Het is aanhoudend zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 10 graden. Het blijft stevig doorwaaien uit het zuidwesten.

Morgen kan het zelfs 13 tot 14 graden worden, maar ook dan blijft het grijs overheersen met kans op wat lichte neerslag. Er blijft vrij veel wind staan. Later op de middag gaat het harder regenen.

DROGER NAAR HET EIND VAN DE WEEK